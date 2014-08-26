РНБО: Терористи намагаються прорвати оточення біля Донецька

Як передає кореспондент УНІАН, про це, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу, повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожВ зону АТО відбула нова бригада Нацгвардії"У Донецьку не припиняються обстріли бойовиками мирних кварталів. На околицях міста бойовики намагаються розірвати кільце, яке створене навколо міста", - сказав Лисенко.

Нагадаємо, внаслідок нічних обстрілів Іловайська з "Ураганів" з території РФ і "Градів" з Донецька, загинули 7 військовослужбовців сил АТО, ще 11 отримали поранення, у тому числі важкі.