Вночі в Іловайську загинули 7 бійців сил АТО

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. За його даними, бійців "Донбасу" серед загиблих немає, є 3 поранених.

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Крім цього Семен Семенченко просить терміново зв'язати його з представниками Червоного Хреста для організації коридору для вивезення поранених, оскільки багато з них потребують термінової медичної допомоги. "Прошу зв'язати їх зі мною. До завтра багато хто може не дожити", - написав Семен Семенченко.