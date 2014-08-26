Вночі в Іловайську загинули 7 бійців сил АТО
17:50, 26 серпня 2014Політика
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В результаті нічних обстрілів Іловайська з "Ураганів" з території РФ і "Градів" з Донецька, загинули 7 військовослужбовців сил АТО, ще 11 отримали поранення, у тому числі важкі.
REUTERS
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко. За його даними, бійців "Донбасу" серед загиблих немає, є 3 поранених.
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Крім цього Семен Семенченко просить терміново зв'язати його з представниками Червоного Хреста для організації коридору для вивезення поранених, оскільки багато з них потребують термінової медичної допомоги. "Прошу зв'язати їх зі мною. До завтра багато хто може не дожити", - написав Семен Семенченко.
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