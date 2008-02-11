Богатирьова забагато зробила для ПР, щоб так швидко піти

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА поки не планує виходити зі складу Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БОГАТИРЬОВА повідомила сьогодні на брифінгу в РНБО.

«Я не порушую закон України, й закон не висуває вимоги до мене щодо відмови від членства в партії», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Секретар РНБО вважає, що вона «багато зробила для Партії регіонів, щоб на швидку руку вирішувати такі питання».

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, її партійна приналежність не перешкоджає їй по-державному виконувати обов`язки на посаді секретаря РНБО.