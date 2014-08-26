На Луганщині сили АТО перейшли у контрнаступ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, Збройні Сили України відбили напад на позиції поблизу населеного пункту Адрианаполь. Перейшовши до контрнаступу, військові України захопили полонених та велику кількість зброї.

Рештки механізованої колони, яку 25 серпня розбили Збройні Сили України, не повернулися до Російської Федерації, а протягом ночі зайняли позиції в районі населених пунктів Маркіно, Щербак, Холодне. Із цих населених пунктів російські військові ведуть вогонь по позиціях АТО із застосуванням танків та гаубиць.

Бійці батальйону "Азов" продовжують атаку.

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Також, згідно з інформацією медіацентру АТО, триває зачистка населених пунктів Іллірія, Маломиколаївка, Родакове.

Основні зусилля сил АТО зосереджені на виконанні завдання з ізоляції кризового району Городище, вздовж державного кордону, Ізварино, Краснодон, Червона Поляна, Красний Луч, Міусинськ, Вахрушево, Петровське, Зимогір’я, Слав’яносербськ, вздовж річки Сіверський Донець, Кримінна, Краснореченське, недопущенні виходу з нього диверсійних розвідувальних груп, з поступовим звуженням кола ізоляції.

Продовжились обстріли позицій сил АТО неподалік населених пунктів Вергунський Роз’їзд, Станічно-Луганське, Макарове, Березове. Також відбулись мінометні обстріли в районі кургану Могила Гостра та Вергунського роз’їзду.

Обстріл з БМ-21 "Град" позицій десантників та піхотинців районі населеного пункту Новосвітлівка з напрямку населеного пункту Луганськ.