Путін назвав корисною зустріч у Мінську

"Оцінюємо всі позитивно", - сказав Путін журналістам за підсумками зустрічі в Мінську, пише РИА Новости.

Глава держави зазначив, що зустріч у такому форматі була корисна.

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"Я правда не знаю, чим це закінчиться. Але у всякому разі, у нас була можливість ще раз сформулювати наші заклопотаності, і ми домовилися про те, що ми інтенсифікуємо роботу тристоронньої робочої групи в складі Росія-Україна-ЄС і постараємося до 12 вересня сформулювати, якщо зможемо, пропозиції", - сказав президент.