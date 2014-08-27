Путін назвав корисною зустріч у Мінську
03:41, 27 серпня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін назвав позитивними переговори з українським колегою Петром Порошенком.
REUTERS
"Оцінюємо всі позитивно", - сказав Путін журналістам за підсумками зустрічі в Мінську, пише РИА Новости.
Глава держави зазначив, що зустріч у такому форматі була корисна.
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"Я правда не знаю, чим це закінчиться. Але у всякому разі, у нас була можливість ще раз сформулювати наші заклопотаності, і ми домовилися про те, що ми інтенсифікуємо роботу тристоронньої робочої групи в складі Росія-Україна-ЄС і постараємося до 12 вересня сформулювати, якщо зможемо, пропозиції", - сказав президент.
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