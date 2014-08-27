У Воронежі йде суд у справі Савченко (оновлено)

10:26, 27 серпня 2014
Політика
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оновлено

У районному суді Воронежа розпочався розгляд справи української льотчиці Надії Савченко.

Савченко вже у Радянському суді Вороніжа / Twitter @mark_feygin

Про це у Twitter повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін.

Окрім того, він оприлюднив фото затриманої льотчиці із зали суду. 

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За свідченням Фейгіна, слідство не має чітких доказів провини Савченко. Наразі в судіоголошено перерву

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.

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