У Воронежі йде суд у справі Савченко (оновлено)

Про це у Twitter повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін.

Суд начался — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Окрім того, він оприлюднив фото затриманої льотчиці із зали суду.

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@mark_feygin Скажіть Надії: Україна з Вами і бореться за Вашу свободу на всіх рівнях. Ще зробіть комплімент за її футболку. Це сильно! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 августа 2014

За свідченням Фейгіна, слідство не має чітких доказів провини Савченко. Наразі в судіоголошено перерву.

Следствие, как и предполагалось, в заднице. На каждый наш довод о доказательствах полученных защитой в Украине, беспомощное блеянье... — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 201

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.