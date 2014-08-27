У Воронежі продовжують розгляд справи української льотчиці Савченко

09:15, 27 серпня 2014
Політика
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Сьогодні в Радянському районному суді російського міста Воронежа відбудеться засідання у справі української льотчиці Надії Савченко.

Надежда Савченко / Фото Романа Цимбалюка

Про це повідомив у Twitter адвокат льотчиці Марк Фейгін.

Читайте такожПорошенко домовився з Путіним про звільнення заручників"Ми в Радянському районному суді Воронежа. Звичайна для таких процесів обстановка: пікетувальники, шнирі в цивільному, фізпідтримка, пропагандисти", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.

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