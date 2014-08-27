У Воронежі продовжують розгляд справи української льотчиці Савченко

Про це повідомив у Twitter адвокат льотчиці Марк Фейгін.

Читайте такожПорошенко домовився з Путіним про звільнення заручників"Ми в Радянському районному суді Воронежа. Звичайна для таких процесів обстановка: пікетувальники, шнирі в цивільному, фізпідтримка, пропагандисти", - написав він.

Мы в Советском районном суде Воронежа. Обычная для таких процессов обстановка: пикетчики, шныри в штатском, физподдержка, пропагандисты. — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014 Будем оперативно освещать предстоящий процесс по продлению меры пресечения Надежде Савченко. Последите за имитацией правосудия в РФ. — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибули на територію України, у складі групи бойовиків, і висвітлювали їх напади на українських військових.