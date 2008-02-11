Янукович хоче прирівняти недоторканність Ющенка до депутатської

Народні депутати Віктор ЯНУКОВИЧ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Олена ЛУКАШ, Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Сергій ЛЬОВОЧКІН та ще 145 депутатів зареєстрували проект закону “Про внесення змін до Конституції України” (щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб).

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні апарату Верховної Ради, зазначений законопроект передано на розгляд Комітету з питань правової політики.

Зазначеним документом передбачається внести зміни до статті 80 Конституції України, які встановлюють, що "Народний депутат України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом".

Частину першу статті 105 пропонується викласти в редакції, відповідно до якої "Президенту України гарантується недоторканість на час виконання повноважень. Президент України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом".

Автори законопроекту зазначають у пояснювальній записці, що "Конституцією України встановлено гарантію недоторканності для окремих посадових осіб (народних депутатів України, Президента України, суддів). При цьому Конституція України по різному встановлює обсяг недоторканності для народних депутатів України, Президента України, суддів". Йдеться також про те, що "недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності - лише за згодою Верховної Ради України, її мета - убезпечити посадових осіб від незаконного втручання в їх діяльність".

На думку народних депутатів, прийняття запропонованих змін надасть можливість чітко врегулювати статус народних депутатів України, Президента України та суддів, а також унеможливить використання недоторканності для уникнення відповідальності за порушення закону.