Оприлюднено указ Порошенка про розпуск Ради

Зокрема в указі говориться:

Керуючись частиною другою статті 77, частинами шостою і сьомою статті 83, пунктом 1 частини другої статті 90 Конституції України та відповідно до пунктів 7 і 8 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради України сьомого скликання.

2. Призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 26 жовтня 2014 року.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте такожДо Верховної Ради будуть обрані 438 депутатівНагадаємо, Петро Порошенко заявив про розпуск і дострокові вибори в Раду 25 серпня в зверненні до українців.

Відзначимо, що 26 жовтня вперше в історії України відбудуться позачергові вибори народних депутатів за змішаною системою. Половина складу парламенту - 225 народних депутатів - обиратиметься за партійними списками і решта народних депутатів, ще 213, обиратимуться за одномандатними мажоритарними виборчими округами.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір». За словами Турчинова, на пленарному засіданні ВР фракції "УДАР" і "Свобода" заявили про вихід з коаліції і подали відповідні документи з особистими підписами, які підтверджують рішення народних депутатів. Крім того, за його словами, ще 19 народних депутатів подали заяви про вихід з коаліції. Фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід з коаліції, щоб дати підстави президенту розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори. Як відомо, відповідно до Конституції, якщо протягом 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту розпустити парламент.