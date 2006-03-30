У Криму вбили новообраного мера

У Криму після замаху помер новообраний мер селища Мирного, розташованого на північному заході півострова. Про це повідомляє "Українська правда".

Напад на кандидата в мери Мирного Анатолія Симоненка відбувся ввечері напередодні виборів.

За даними свідків, на нього біля будинку напали двоє невідомих з бітами або ціпками. Коли йшли вибори, Симоненко знаходився в комі. Коли ж стали відомі результати, згідно з якими він переміг з великим відривом від суперників, Симоненко помер.

У кримській організації Республіканської партії України вважають напад замовленим. Прокуратура порушила кримінальну справу, йде слідство.

Селище Мирне розташоване на узбережжі озера Донузлав, де Кабінет міністрів пропонує побудувати один з найбільших в Україні портово-транспортних комплексів.