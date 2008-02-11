Черновецький: чому тільки Рудьковського?

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ через засоби масової інформації передав свої «співчуття» заарештованому екс-міністрові транспорту і зв`язку Миколі РУДЬКОВСЬКОМУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на прес-конференції.

Мер Києва попросив журналістів висловити думки з приводу затримання і арешту М.РУДЬКОВСЬКОГО. На репліку одного з журналістів: «Шкода, що лише РУДЬКОВСЬКОГО (заарештували)», Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: «Скажіть, а кого ще? І чому тільки його?».

Мер відзначив, що знає М.РУДЬКОВСЬКОГО дуже багато років. «Я знаю, що він людина більш-менш така радянська. І я знаю дуже багато людей – тисячі і десятки тисяч, - які нічим від нього не відрізняються», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Якщо можете, передайте йому від мене так би мовити співчуття, бо насправді це не боротьба з корупцією, це політика. Хай він почує ці слова мої», - продовжив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу щодо М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Сьогодні, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва ухвалив рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО.