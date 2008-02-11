Черновецький думає, що його імідж хтось псує за $11 мільйонів в місяць

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що на сьогодні немає законних причин для проведення перевиборів мера столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами мера столиці, йому сумно через нестабільну політичну ситуацію в Україні. На його думку, люди, які «підігрівають» обстановку в Києві з приводу перевиборів, не розуміють, що вони роблять.

Кажучи про можливість проведення дострокових виборів мера Києва, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що все це «розмови і дурощі». За даними столичного голови, на те, щоб зіпсувати його імідж, недоброзичливці витрачають близько 11 млн. доларів на місяць.

«Це всі хочуть бути мерами. Заради Бога! Але є правила конституційні», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.