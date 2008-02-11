Черновецький думає, що його імідж хтось псує за $11 мільйонів в місяць
"Усі хочуть бути мерами. Заради Бога!"
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що на сьогодні немає законних причин для проведення перевиборів мера столиці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
За словами мера столиці, йому сумно через нестабільну політичну ситуацію в Україні. На його думку, люди, які «підігрівають» обстановку в Києві з приводу перевиборів, не розуміють, що вони роблять.
Кажучи про можливість проведення дострокових виборів мера Києва, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що все це «розмови і дурощі». За даними столичного голови, на те, щоб зіпсувати його імідж, недоброзичливці витрачають близько 11 млн. доларів на місяць.
«Це всі хочуть бути мерами. Заради Бога! Але є правила конституційні», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.