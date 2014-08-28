Сили АТО утримують усі раніше звільнені населені пункти й готують контрнаступ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Зараз іде вогневе протистояння, і нам зараз важко отримати інформацію про те, хто де зараз знаходиться. Принаймні, ми знаємо точно, що всі населені пункти, які були під контролем українських військових сьогодні зранку, вони залишаються», - заявив він.

Читайте такожІнформація про переміщення українських військ в зоні АТО буде закрита«Українськими військовими відпрацьовуються плани щодо контрнаступів та посилення тиску на тих, хто наступає. Більш детальної інформації щодо руху, маршрутів ми не подаємо», - додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом останньої доби відбулося різке загострення ситуації в Донецькій області, де, за даними РНБО України, російські військові захопили місто Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського та Амвросіївського районів.

У зв’язку з цим сьогодні, 28 серпня, президент України скасував свій робочий візит до Турецької Республіки та повідомив про скликання засідання Ради національної безпеки і оборони для розробки плану подальших дій.