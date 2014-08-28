Військові РФ захопили Новоазовськ та низку населених пунктів на Донеччині (карта АТО)

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Російські військові вчора захопили місто Новоазовськ і ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського і Амвросіївського районів Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБОУ Андрій Лисенко.

"Продовжується контрнаступ підрозділів збройних сил РФ та бандформувань у південно-східній частині Донецької області. Вчора під контроль російських військових перейшло місто Новоазовськ, а також ряд населених пунктів Новоазовського, Старобешівського, Амвросіївського районів", - сказав Лисенко.

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За його словами, на південному напрямі протягом вчорашнього дня ситуація розвивалась наступним чином: близько 11.00 околиці Новоазовська та позиції Збройних сил України були обстріляні з установок «Град» з території Росії. Після цього о 12.30 почалася атака двома колонами військової техніки у складі танків, БМП та БТР, які зайшли в Україну з Весело-Вознесенки та Максимова Ростовської області РФ.

Українські прикордонники та бійці Нацгвардії, не маючи важкого озброєння, відступили, зазначив Лисенко. Також з метою збереження життя українських військових та перегрупування сил та засобів наказом командування АТО з Новоазовська були виведені підрозділи об’єднаних сил АТО, МВС і Державної прикордонної служби. Ближче до вечора обидві російські колони увійшли в Новоазовськ, сказав речник РНБО.

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Бронетехніка росіян та їхніх найманців також знаходиться в околицях Новоазовська. Біля населеного пункту Холодне зафіксовано систему залпового вогню «Ураган», додав Лисенко.

За його словами, на Маріупольському напрямі силами та засобами об’єднаних сил АТО продовжується удосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання блокпостів та опорних пунктів та здійснюються профілактичні заходи на території міста Маріуполь.