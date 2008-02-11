Мороз вважає арешт Рудьковського ”узаконеними тортурами”

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ називає безглуздим рішення суду щодо необхідності утримання під вартою свого однопартійця, екс-міністра транспорту і зв’язку Миколу РУДЬКОВСКОГО.

Про це йдеться у заяві О.МОРОЗА, переданій УНІАН прес-службою СПУ.

“Сумнозвісний Печерський райсуд визнав необхідним утримувати під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО, колишнього міністра транспорту та зв’язку України. Це рішення виглядає безглуздим з багатьох обставин”, - говориться у заяві.

О.МОРОЗ наголосив, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ добросовісно співпрацює зі слідством і не давав ніяких підстав для протилежних висновків. Крім того, зазначає лідер СПУ, затримання М.РУДЬКОВСЬКОГО вночі у вихідний день із застосуванням підрозділу силовиків та на підставі санкції, прийнятої з найгрубішими порушеннями процесуальних норм, є протиправною дією, що потребує юридичної оцінки. О.МОРОЗ також вважає, що утримання хворого під вартою в післяопераційний період “можна розцінювати як узаконені тортури, давно засуджені усіма неварварськими країнами”.

При цьому О.МОРОЗ наголосив, що не хоче торкатися суті звинувачень екс-міністра, оскільки це справа суду і слідства. “Одначе замовний характер звинувачень, тиск на слідство підтверджується відмовою останнього долучати до справи матеріали, що спростовують суть надуманих претензій до екс-міністра”, - наголошується у заяві.

”Можна передбачити, що суд, а фактично, судилище, уже відбулося. Не в судовій інстанції, а в кабінетах служб Президента, котрий і є замовником та натхненником гоніння на М.РУДЬКОВСЬКОГО”, - переконаний О.МОРОЗ. За його словами, причиною цього є не надумані чи явні зловживання, а те, що, виступаючи від імені соціалістів України, М.РУДЬКОВСЬКИЙ публічно критикував існуючу в Україні владу за її дії і наміри.

Лідер СПУ заявив, що соціалісти вдадуться до всіх заходів в межах Конституції України для захисту прав і свобод людини, зокрема М.РУДЬКОВСЬКОГО, привернуть увагу громадських правозахисних організацій, міжнародної спільноти до фактів сваволі та волюнтаризму в Україні, які не мають жодного відношення до проголошуваних демократичних гасел сучасними керівниками Української держави.

Як повідомляв УНІАН, слідчим відділом прокуратури столиці за матеріалами Служби безпеки України було порушено кримінальну справу стосовно М.РУДЬКОВСЬКОГО за розтрату майна в особливо великих розмірах під час здійснення приватної поїздки за маршрутом Київ-Париж-Київ (ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України) і пред`явлено звинувачення.

Сьогодні, 11 лютого, суддя Печерського районного суду Києва Сергій ВОВК прийняв рішення про утримання під вартою М.РУДЬКОВСЬКОГО.

Таким чином суддя задовольнив подання прокуратури міста Києва, яка просила змінити міру запобіжного заходу М.РУДЬКОВСЬКОМУ з підписки про невиїзд на арешт.

Як зазначається у рішенні суду, враховано, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ, перебуваючи на підписці про невиїзд, не виконував взяті на себе обов’язки, обвинувачується у скоєнні тяжкого злочину та не проживає за місцем реєстрації, тому «є підстави застосувати більш жорсткий запобіжний захід – взяття під варту».

За рішенням суду екс-міністр транспорту буде утримуватися у Київському СІЗО №13.