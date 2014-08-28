Доній: Україні буде складно протистояти РФ без захисту НАТО

Таку думку висловив народний депутат з групи "Суверенна європейська Україна" Олесь Доній під час круглого столу в рамках проекту "Схід+Захід", ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу "1+1".

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"Без захисту такої структури як Північноатлантичний альянс змагатися з Росією буде надзвичайно важко", - сказав він і додав, що "набагато менш сильні країни, якими є Латвія, Литва, Естонія, приєднавшись до Альянсу, потрапили під цей захист". У той же час Україна потрапила під агресію Росії.

"Такої заяви досі немає", - сказав Доній.

У свою чергу, координатор Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська висловила думку, Верховна Рада для отримання військової допомоги могла б прийняти зміни до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики.

"У 2010 році цей закон був "вичищений" під те, що ми є позаблоковою державою", - нагадала вона. Експерт запитала: "якщо ми позаблокова держава, то що нам повинні в НАТО?".

"Якщо наш парламент дієздатний хоча б на рівні 226 голосів, то чи не повинні ми зараз зробити цей закон першочерговим, внести в нього зміни?", - зазначила Ольга Айвазовська.