США стурбовані, що Савченко може опинитися в російській психлікарні

Про це повідомила офіційний представник американського Держдепартаменту Джен Псакі, повідомляє ТСН.

У своєму Twitter вона написала, що США стурбовані тим фактом, що російська влада має намір відправити Савченко на примусове психіатричне обстеження.

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"Дуже стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує перевести Надію Савченко, українського пілота, в російський сумнозвісний психіатричний госпіталь [інститут ім. Сербського, - ред.]", - написала вона.

Нагадаємо, що Надію Савченко хочуть примусово перевезти в Москву і віддати психіатрам.