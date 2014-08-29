Бойовики пообіцяли виконати наказ Путіна - кажуть, що випустять українських військових з оточення
Командування бойовиків, що воюють на Донбасі, висловило підтримку ініціативи президента РФ Володимира Путіна, який закликав випустити українських солдатів з оточення.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на терористів.
"Ми підтримуємо ініціативу президента РФ Володимира Володимировича Путіна щодо створення гуманітарного коридору для виведення оточених збройних сил України. Ми готові забезпечити безпеку виходу з оточення українських військовослужбовців за однієї умови - вони повинні вийти через створений коридор без озброєння", - йдеться в повідомленні бойовиків.
Читайте такожПрезидент пообіцяв відправити до Іловайська підкріплення - ЗМІНагадаємо, в ніч на п'ятницю було оприлюднено звернення Путіна до командування терористів, в якому він закликав їх відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, що опинилися в оточенні під Іловайськом.