Лідер фракції БЮТ: коаліція не вдаватиметься до сили

Фракції парламентської коаліції не мають наміру завтра силовими методами розблоковувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після консультацій між лідерами фракцій та головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ повідомив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

“На силовий варіант ніхто іти не буде. Зробимо все, щоб робота була конструктивною”, - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО нагадав, що завтра о 9.30 продовжаться консультації щодо розблокування роботи парламенту. “Але, напевно, завтра буде складний день для того, щоб розпочати пленарне засідання”, - сказав лідер фракції БЮТ.

Він нагадав, що опозиція вимагає проведення референдуму щодо вступу до НАТО до моменту приєднання України до Плану дій щодо членства в Альянсі (приєднання може відбутися на Бухарестському саміті НАТО у квітні ц. р. – УНІАН). Водночас, коаліція, керуючись законами, наполягає на тому, що такий референдум має бути проведений тільки після виконання Україною Плану дій щодо членства.