Росія намагається встановити в Європі право сильного - Обама

Президент США Барак Обама вважає, що Росія намагається встановити такий порядок у Європі, за яким право належить сильнішому, пише ИТАР-ТАСС.

Таку думку глава Білого дому висловив 29 серпня під час виступу в американському місті Харріс (штат Нью-Йорк).

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За словами Обами, "озирнувшись на Європу, можна побачити, що президент Росії вирішив дивитися назад, а не вперед, а також зазіхає на суверенітет і територіальну цілісність своїх сусідів, намагаючись довести твердження, що хто сильніший, той і правий".

"Я можу зрозуміти, чому багато хто відчувають занепокоєння", - сказав американський лідер.

"Головне, що я хочу сказати, полягає в тому, що американська військова перевага ніколи не була більш значною щодо інших держав", - стверджував він.

Як повідомляв УНІАН, Президент США Барак Обама прийме Президента України Петра Порошенка в Білому домі 18 вересня.

Обама запросив Порошенко в Вашингтон під час свого виступу в Білому домі. Під час промови президент США також звинуватив Росію в ескалації насильства в Україні.