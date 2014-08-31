Баррозу: Ми не віримо в військове рішення цієї кризи

„Навіщо продовжувати збройний конфлікт, давайте скажемо правильно слово – війну – тому що те, що відбувається на східній частині України – це війна, коли ми можемо запобігти стражданням? Не тільки українських людей у тому регіоні, але й ми можемо запобігти драматичному погіршенню відносин між Росією та ЄС”, - сказав президент ЄК у неділю в Брюсселі на прес-конференції по завершенню саміту ЄС.

Баррозу назвав „дуже важливим виміром надзвичайно драматичних наслідків цієї кризи” відносини між Європейським Союзом та Росією. „Якщо не буде ніяких змін у поведінці російського керівництва, якщо ми, дійсно, не зможемо прийти до політичного процесу, я боюся, що подальша ескалація зробить неможливим поновити такого роду стосунки, які в інтересах як Європейського Союзу, так і Росії”, - вважає президент ЄК.

Читайте такожБаррозу обіцяє швидко визначитися з новими санкціями проти РосіїВін наголосив, що існуюча реальність така, що ухвалені заходи та контрзаходи „провокують очевидне погіршення відносин між Росією та ЄС”. „Я не можу повірити, що російське керівництво розглядає це, як позитив. Якщо вони думають стратегічно, вони погодяться, що дуже важливо. Європа також не має ніякого інтересу у цій конфронтації з Росією. І ми про це чітко говорили з самого початку. Звичайно, у той же час, ми повинні заявити, що це право українського народу вирішувати своє майбутнє. Україна хоче мати з нами Угоду про асоціацію, і вона має на це право”, - переконаний Баррозу.

При цьому президент ЄК підкреслив, що ЄС не бачить Угоду про асоціацію „як щось, спрямоване проти Росії”. „Я думаю, що російське керівництво має думати про наслідки, які ця криза має для відносин ЄС та Росії, і, як я сказав, може статися так, що через подальшу ескалацію, ми прийдемо до пункту неповернення. І це – не добре для Росії, це не те, чого хоче Європа. Ще не пізно для політичного рішення. Ми не віримо у військове рішення цієї кризи”, - сказав він.