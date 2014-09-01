Радник Авакова : вторгнення Росії сталося ще 24 серпня

Про це в ефірі ТСН сказав радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко.

"Той "котел" там виник лише через присутність російських військ, які прийшли з важкою артилерією, танками. Такій озброєній до зубів регулярній російській армії, яка прийшла підготовлена, нашим бійцям із добровольчих батальйонів було складно протистояти. Адже за тиждень до того вони лише вийшли зі ще одних запеклих боїв. Наші добровольці достойно справилися зі всіма випробуваннями. Добровольці з "Донбасу", "Миротворця" здавалися в полон, лише коли в них закінчувалися бойові запаси", - наголосив Геращенко.

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У неділю прийняте рішення про доукомплектування добровольчого батальйону "Донбас". Саме цей батальйон Семена Семенченка нині перебуває в Іловайську.

Добровольцям передадуть важку техніку, в тому числі й танки. Точної кількості, скільки ще бійців АТО перебувають в "Іловайському котлі", поки не підрахували. Геращенко пообіцяв, що цифра стане відома ближче до обіду понеділка.

"Ми воюємо з Російською Федерацією. Російська Федерація в особі Путіна ввела свої війська. Це агресивна війна. Така ж, як на території Європейського континенту вів Гітлер. Навіщо Путін веде війну? Він не хоче допустити, щоб Україна стала європейською процвітаючою благополучною країною. Адже тоді громадяни РФ почнуть його запитувати, чому, маючи багато нафти та газу, вони такі бідні та нещасні, але яка багата Україна", - підкреслив радник міністра.