Бойовики обстріляли два села на Луганщині

15:03, 01 вересня 2014
Політика
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Минулої ночі бойовики обстріляли два населених пункти в Новоайдарському районі Луганської області.

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Як пише "Информатор" із посиланням на очевидців, удар було нанесено по селах Олексіївка та Дмитрівка.

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