Бойовики обстріляли два села на Луганщині
15:03, 01 вересня 2014Політика
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Минулої ночі бойовики обстріляли два населених пункти в Новоайдарському районі Луганської області.
Олексіївка та Дмитрівка постраждали від обстрілів / Google Maps
Як пише "Информатор" із посиланням на очевидців, удар було нанесено по селах Олексіївка та Дмитрівка.
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