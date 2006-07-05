Регіони продовжують блокаду Верховної Ради

Фракція Партії регіонів України проводить своє засідання в сесійній залі Верховної Ради і продовжує блокувати роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання фракції веде один з лідерів Партії регонів Раїса БОГАТИРЬОВА. Лідер фракції Віктор ЯНУКОВИЧ відсутній в сесійній залі.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, найближчим часом він прибуде до ВР.

Поряд із Р.БОГАТИРЬОВОЮ у президії також є Микола АЗАРОВ та Володимир РИБАК.

Як повідомляв УНІАН, вчора до пізнього вечора тривати переговори між коаліцією та опозицією за участю Президента, однак сторони так і не досягли домовленості щодо розблокування роботи ВР.

Партія регіонів відкидає запропонований коаліцією варіант меморандуму щодо розв’язання кризи у ВР.

Сьогодні консультації коаліції і опозиції продовжаться. Очікується, що після засідання фракції Партії регіонів о 10.00 до них приєднаються представники “трійки” – Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр МОРОЗ, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, щоб пояснити пропозиції коаліції стосовно принципів розподілу парламентських комітетів.