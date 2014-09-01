Постраждалих від обстрілу катерів прикордонників перевезли до Одеси – ЗМІ

Про це повідомляє маріупольський сайт 0629.

За даними медиків, вчора до лікарні надійшло п'ятеро постраждалих – один до травматології і ще четверо – до хірургії. Всі – у в стані середньої тяжкості. Ще двоє прикордонників одержали допомогу в опіковому відділенні міської лікарні.

На катері, який загорівся і затонув, було 10 чоловік, 7 з них дістали різні травми, двоє зникли безвісти. Один прикордонник не постраждав.

Зараз ведуться пошукові роботи.

Як повідомив начальник управління морської охорони Держприкордонслужби України Микола Жибарєв, 31 серпня тактичну групу з двох катерів, які на відстані близько 3 миль від берега несли службу в районі селищ Безіменне і Широкіне, обстріляли з берега в районі населеного пункту Безіменне.. Є вірогідність, що ракети були випущені з танків.

“Стрільба керованими ракетами велася з берега. Це вже уточнено, - заявив він. - Ракети були виявлені особовим складом сигнальної вахти на видаленні 150 метрів. Ми вважаємо, що було 6 попадань – у район рубки, надбудови і в борт корабля”.

“Коли стало зрозуміло, що врятувати судно неможливо, помічник командира корабля, який залишився старшим на борту, ухвалив рішення покинути катер. Тим самим він врятував екіпаж, - зазначив Жибарєв. – Незважаючи на поранення, він встиг повідомити до Маріуполя про події. Всі катери, що були в морі і в Маріуполі, вийшли на повній швидкості до місця обстрілу”.

Відомо, що екіпаж судна у складі 8 осіб пробув за бортом близько 50 хвилин. Матроси допомагали один одному, незважаючи на те, що були тяжко поранені і обпалені

На борту катера, який підібрав поранених, був фельдшер, який надавав прикордонникам першу допомогу. Далі їх передали медпрацівникам.

Екіпажу іншого катера було поставлено завдання провести обстеження пошкодженого судна і зайнятися пошуком двох безвісти зниклих моряків – командира корабля Дениса Пєтухова і сигнальника, старшого матроса Богдана Тищенка.

Читайте такожУкраїнські прикордонні катери під Маріуполем були розстріляні керованими ракетами За інформацією врятованих прикордонників, найімовірніше, вони загинули – командир корабля і сигнальник знаходилися в районі попадання ракет, і всю силу удару прийняли на себе. Відомо, що Денис Пєтухов прибув до Маріуполя з Одеси, а Богдан Тищенко – маріуполець.

“Стан поранених зараз задовільний, - повідомив командир маріупольського загону морської охорони Юрій Лошак. - Учора двоє постраждалих перебували у тяжкому стані. Двоє людей дістали опіки – один 12% тіла, другий - близько 40%. Ще двоє прикордонників дістали осколкові поранення. Троє постраждалих були контужені”.

У цілому, в обстріляній тактичній групі було 12 осіб. 10 з них - на судні “Гриф”, яке згоріло і затонуло, і ще двоє на “Калкані”.

“Ситуація була складна, і малий катер ухвалив рішення відійти на безпечну відстань, щоб не одержати такі самі пошкодження від ракет, - зазначив Жибарєв. - В результаті обстрілу у судна виникла несправність, але її вдалося усунути”.

На даний час кораблі і катери морської охорони продовжують виконувати охорону морської ділянки державного кордону України. Проте вірогідність нанесення ударів по морських прикордонниках збільшилася.

Нагадаємо, катери були обстріляні вчора о 15:20 в районі сіла Безіменне Новоазовського району.