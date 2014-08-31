В Азовському морі обстріляли 2 катери прикордонників - ЗМІ

В морі неподалік від Маріуполя обстріляли катер берегової охорони.

Про це "Українській правді" повідомили в Донецькому прикордонному загоні.

За словами чергового оперативного працівника, атака на катер була здійснена приблизно о 15.20.

Хто і чим здійснив атаку на катер, поки не відомо, прикордонники намагаються з'ясувати обставини атаки.

Про атаку на катер, кореспонденту "Української правди" повідомили також очевидці, які бачать підбитий катер із Новоазовська та села Безіменне.

Вони розповіли, що катер димить посеред моря.

Пізніше фото катера, який був охоплений димом, виклав у Twitter польський журналіст Павел П'єньондзек.

Маріупольський сайт 0629 з посиланням на голову Новоазовської райдержадміністрації Олега Сидоренка повідомляє, що прикордонний катер був обстріляний в районі с. Широкіно. За його даними, на даний час катер горить і знаходиться в морі. Інформації про загиблих і поранених немає.

17.00 В даний час катери горять, вони знаходяться в морі. За попередньою інформацією, є загиблі і поранені, але точна кількість невідома.

У той же час ЄвроМайдан на своїй сторінці у Facebook поширив два фото підбитого катера і повідомив, що моряки намагаються врятуватись.

Підбитий катер було видно з Маріуполя, з пляжу сел. Піщаний. За словами очевидців, судна горіло більше години.

18.50 За словами медпрацівників Маріуполя, о 16.40 шестеро постраждалих з катерів доставлені в лікарні міста. Про загиблих інформації немає.