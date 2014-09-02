Штурмувати Маріуполь можуть не тільки на суші, але і з моря - Тимчук

Про це у своєму Facebook написав керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

"За нашими прогнозами, штурм Маріуполя може йти не тільки на сухопутному театрі, але і з моря. Тут ми маємо тільки сили прикордонників з їх катерами (кораблі ВМС зі зрозумілих причин з Чорного моря в Азовське не перекинути)", - написав Тимчук.

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Раніше в РНБО розповіли, що сили антитерористичної операції закріпилися на рубежі Комсомольськ-Роздольне, а також забезпечують охорону і несення служби на блокпостах навколо Маріуполя.