Штурмувати Маріуполь можуть не тільки на суші, але і з моря - Тимчук
02:48, 02 вересня 2014Політика
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Російські війська можуть почати штурм Маріуполя з моря.
Російські війська можуть почати штурм Маріуполя з моря / 0629.com.ua
Про це у своєму Facebook написав керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
"За нашими прогнозами, штурм Маріуполя може йти не тільки на сухопутному театрі, але і з моря. Тут ми маємо тільки сили прикордонників з їх катерами (кораблі ВМС зі зрозумілих причин з Чорного моря в Азовське не перекинути)", - написав Тимчук.
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Раніше в РНБО розповіли, що сили антитерористичної операції закріпилися на рубежі Комсомольськ-Роздольне, а також забезпечують охорону і несення служби на блокпостах навколо Маріуполя.
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