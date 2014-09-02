При вторгненні в Україну загинуло близько 2 тисяч російських військових - Данилюк

Про це радник міністра оборони написав на своїй сторінці в Facebook.

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"За вторгнення в Україну вже заплатили життям близько 2 тисяч кадрових російських військових, в основному десантників. Зараз дуже важливо організувати неформальну структуру, яка буде спілкуватися з родичами загиблих і поки ще живих російських солдатів і офіцерів з тим посиланням, щоб вони стали основним антивоєнними активістами в Мордорі", - пише Данилюк.