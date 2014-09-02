При вторгненні в Україну загинуло близько 2 тисяч російських військових - Данилюк
04:00, 02 вересня 2014Політика
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За словами радника глави Міноборони України Олександра Данилюка, в Україні з початку бойових дій на сході загинуло близько 2 тис. кадрових військовослужбовців РФ.
REUTERS
Про це радник міністра оборони написав на своїй сторінці в Facebook.
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"За вторгнення в Україну вже заплатили життям близько 2 тисяч кадрових російських військових, в основному десантників. Зараз дуже важливо організувати неформальну структуру, яка буде спілкуватися з родичами загиблих і поки ще живих російських солдатів і офіцерів з тим посиланням, щоб вони стали основним антивоєнними активістами в Мордорі", - пише Данилюк.
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