Гелетей сьогодні не буде виступати в парламенті - Соболєв
Міністр оборони України Валерій Гелетей сьогодні не буде виступати у Верховній Раді України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.
За словами Соболєва, 1 вересня було досягнуто домовленості “в закритому режимі заслухати у президента України, в присутності голів депутатських фракцій і груп, прем'єр-міністра і голови ВР. І вся інформація вчора була доведена міністром оборони”.
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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня ввечері президент України Петро Порошенко на розширеному засіданні Генерального штабу Збройних сил України заслухав доповіді керівників військових підрозділів про ситуацію в Донецькій та Луганській областях і реагування на пряму збройну агресію.