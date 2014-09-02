Сенатор США пообіцяв Україні всебічну підтримку у протидії російській агресії

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

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У свою чергу, Левін пообіцяв допомогати Україні у протидії російській агресії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій.

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