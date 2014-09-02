ЦВК до півночі очікує на подання партіями кандидатур до складу окружкомів – голова комісії



Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні ЦВК повідомив голова комісії Михайло Охендовський.

”Сьогодні Центральна виборча комісія до 24.00 очікує подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій”, - сказав він.

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Охендовський нагадав, що, відповідно до закону, право на подання таких кандидатур мають 4 парламентських партії, а також партії, кандидати від яких були зареєстровані в багатомандатному та загальнодержавному окрузі на чергових парламентських виборах у 2012 році.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори заплановані на 26 жовтня 2014 року.