ЦВК до півночі очікує на подання партіями кандидатур до складу окружкомів – голова комісії
23:46, 02 вересня 2014Політика
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Сьогодні опівночі завершується термін подачі кандидатур для включення до складу окружних виборчих комісій.
ЦВК до півночі очікує на подання партіями кандидатур до складу окружкомів / pravo-znaty.org.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні ЦВК повідомив голова комісії Михайло Охендовський.
”Сьогодні Центральна виборча комісія до 24.00 очікує подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій”, - сказав він.
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Охендовський нагадав, що, відповідно до закону, право на подання таких кандидатур мають 4 парламентських партії, а також партії, кандидати від яких були зареєстровані в багатомандатному та загальнодержавному окрузі на чергових парламентських виборах у 2012 році.
Нагадаємо, позачергові парламентські вибори заплановані на 26 жовтня 2014 року.
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