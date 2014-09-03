80 бійців з Іловайська залишаються в полоні – Семенченко
02:45, 03 вересня 2014Політика
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В полоні у бойовиків «ДНР» в районі Іловайська залишається 80 бійців.
80 бійців з Іловайська залишаються в полоні / Facebook
Про це в ефірі Громадського заявив комбат «Донбасу» Семен Семенченко.
«Я знаю, що 80 людей залишаються в полоні. Це поранені. Я не знаю, скільки загинуло. Вони продовжують виходити», - сказав він.
За його словами котел під Іловайськом – не єдиний. Просто про цей випадок стало відомо.
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«Якщо зараз необхідно захищати Батьківщину, треба зібрати в кулак тих, хто хоче це робити, а не тих, хто буде тікати», - вважає комбат.
«Відсутня координація, є брехня командування. Тому ми вимагаємо чіткого розслідування і публічного покарання винних», - зазначив Семенченко.
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