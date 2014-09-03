80 бійців з Іловайська залишаються в полоні – Семенченко

Про це в ефірі Громадського заявив комбат «Донбасу» Семен Семенченко.

«Я знаю, що 80 людей залишаються в полоні. Це поранені. Я не знаю, скільки загинуло. Вони продовжують виходити», - сказав він.

За його словами котел під Іловайськом – не єдиний. Просто про цей випадок стало відомо.

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«Якщо зараз необхідно захищати Батьківщину, треба зібрати в кулак тих, хто хоче це робити, а не тих, хто буде тікати», - вважає комбат.

«Відсутня координація, є брехня командування. Тому ми вимагаємо чіткого розслідування і публічного покарання винних», - зазначив Семенченко.