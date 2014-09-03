Зниклий фотокор агентства "Россия сегодня" загинув під Донецьком місяць тому

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті РИА Новини.

Зниклий на початку серпня в Україні фотокореспондент МІА "Россия сегодня" Андрій Стенін загинув у районі Донецька близько місяця тому.

За версією слідчого комітету, автомобіль, в якому Стенін їхав на редакційне завдання, був розстріляний та спалений на шосе.

У фотобанку РИА Новости є знімки, які свідчать про те, що фотокор Стенін супроводжував бойовиків.

Нагадаємо, 12 липня Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом «викрадення» в Україні фотокореспондента інформагентства «Росія сьогодні».