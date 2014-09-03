Зниклий фотокор агентства "Россия сегодня" загинув під Донецьком місяць тому
09:15, 03 вересня 2014Політика
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Експертиза Слідчого комітету РФ встановила, що зниклий російський фотокор МІА "Россия сьогодня" Андрій Стенін загинув під Донецьком місяць тому.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті РИА Новини.
Зниклий на початку серпня в Україні фотокореспондент МІА "Россия сегодня" Андрій Стенін загинув у районі Донецька близько місяця тому.
За версією слідчого комітету, автомобіль, в якому Стенін їхав на редакційне завдання, був розстріляний та спалений на шосе.
У фотобанку РИА Новости є знімки, які свідчать про те, що фотокор Стенін супроводжував бойовиків.
Нагадаємо, 12 липня Слідчий комітет РФ порушив справу за фактом «викрадення» в Україні фотокореспондента інформагентства «Росія сьогодні».
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