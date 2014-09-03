Яценюк обіцяє затвердити план імплементації УА України з ЄС цього місяця

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду та презентуючи план відновлення України.

"Ми затвердимо національний план імплементації Угоди у вересні. Це покроковий план, коли і яку постанову, закон приймати. Це конкретний план дій з виконання стратегічного плану реформ", - сказав він.

Читайте такожЯкщо Україна здасть Угоду про асоціацію, конфлікт з РФ буде завершено дуже швидко - РомпейТакож, за його словами, до кінця року Україна повинна створити спільні органи співробітництва з ЄС - робочі органи на рівні урядів і міністерств.