Яценюк обіцяє затвердити план імплементації УА України з ЄС цього місяця
14:19, 03 вересня 2014Політика
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Уряд України затвердить Національний план імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
План імплементації Угоди про Асоціацію можуть затвердити у вересні / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду та презентуючи план відновлення України.
"Ми затвердимо національний план імплементації Угоди у вересні. Це покроковий план, коли і яку постанову, закон приймати. Це конкретний план дій з виконання стратегічного плану реформ", - сказав він.
Читайте такожЯкщо Україна здасть Угоду про асоціацію, конфлікт з РФ буде завершено дуже швидко - РомпейТакож, за його словами, до кінця року Україна повинна створити спільні органи співробітництва з ЄС - робочі органи на рівні урядів і міністерств.
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