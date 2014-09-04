Клімкін подякував Франції за відмову передати Росії "Містраль"

Про це він написав у своєму "Твітері"

Читайте такожФранція відмовилася поставляти Росії перший "Містраль" - ЗМІ

"Я дякую французькому керівництву за його відповідальне рішення про призупинення доставки "Містралю" для Росії. Важливо для відновлення миру в Європі", - написав Клімкін.