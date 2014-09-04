Клімкін подякував Франції за відмову передати Росії "Містраль"

02:31, 04 вересня 2014
Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував французькому керівництву за рішення про призупинення доставки "Містралів" до Росії

REUTERS

Про це він написав у своєму "Твітері"

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"Я дякую французькому керівництву за його відповідальне рішення про призупинення доставки "Містралю" для Росії. Важливо для відновлення миру в Європі", - написав Клімкін.

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