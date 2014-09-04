Клімкін подякував Франції за відмову передати Росії "Містраль"
02:31, 04 вересня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував французькому керівництву за рішення про призупинення доставки "Містралів" до Росії
REUTERS
Про це він написав у своєму "Твітері"
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"Я дякую французькому керівництву за його відповідальне рішення про призупинення доставки "Містралю" для Росії. Важливо для відновлення миру в Європі", - написав Клімкін.
I thank French leadership for its responsible decision to suspend the delivery of Mistral to Russia. Important for restoring peace in Europe
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) Вересень 3, 2014
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