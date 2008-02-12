ЄС вважає газову проблему комерційною суперечкою і втручатися не збирається

Європейський Союз збирається моніторити обсяги надходження російського газу на своєму кордоні з Україною.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

“Ми будемо моніторити надходження газу, але виключно на кордоні з Україною”, - сказав співрозмовник агентства, коментуючи звернення прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Єврокомісії з проханням надіслати своїх фахівців в Україну для моніторингу за транзитом російського газу.

“Якщо ми надішлемо наших експертів, це означатиме, що ми в цій російсько-українській проблемі зайняли чиюсь сторону, а Єврокомісія не втручається у двосторонні суперечки, тим більше, у двосторонні комерційні суперечки”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про те, що до України запрошені представники Євросоюзу з метою проведення моніторингу транзиту газу в Європу.

За її словами, необхідність такого кроку викликана тим, що «РосУкрЕнерго» та «УкрГаз-Енерго» чинять тиск на Україну, і українські силові структури з цим “не можуть впоратися”.

Прем’єр наголосила на тому, що прохання українського уряду полягає в направленні до України групи експертів для моніторингу надійності і стабільності транзиту газу для потреб Євросоюзу.

Того ж дня представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛАС-ЕСПУНІ заявив, що Єврокомісія вивчатиме пропозиції української сторони.

7 лютого російський “Газпром” пообіцяв перекрити постачання російського газу до України з 11 лютого, якщо Україна не розрахується з боргами. Після початку двосторонніх переговорів у Москві термін можливого припинення постачання газу було відкладено до 18.00 мск 12 лютого.