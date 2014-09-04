Маккейн: Україні потрібне оборонне озброєння, передусім протитанкове

Як передає кореспондент УНІАН, про це МакКейн заявив на прес-конференції у Києві.

«Ми віддані справі, щоб зробити все можливе, щоб переконати наш уряд, а також наших колег у Конгресі, ухвалити закон, який потім дозволить надати оборонне озброєння українським військовим», - сказав сенатор.

Читайте такожЩе один сенатор США виступив за надання Україні зброїЗа його словами, на сьогодні в Україні недостатньо такого озброєння, а без нього буде важко зупинити російську агресію.

На уточнювальне запитання, яку саме зброю може отримати Україна, МакКейн сказав: «Я думаю - протитанкова зброя, оскільки важка броньована техніка – це головний засіб, який використовують росіяни. Також треба надати Україні розвіддані, необхідну інформацію, а також протиповітряну зброю і протизенітну зброю».