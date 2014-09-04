Семенченко: Деякі воюють не на фронті, а проведенням прес-конференцій з дискредитації комбатів

Деякі міністри та воєначальники воюють не на фронті, а проведенням сумнівних прес-конференцій з дискредитації командирів добровольчих батальйонів.

Про це в коментарі УНІАН розповів командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко.

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За його словами, в інформаційному полі України важко не помітити ряд збігів, які, так чи інакше, спрямовані на дискредитацію добровольчих батальйонів і особисто його.

«Перше - пресу попросили прийти на конференцію під виглядом розповіді про ситуацію з Іловайськом, а критикують Семенченко. Одночасно йде кампанія в інтернеті, яку самі бійці створити не можуть, по дискредитації Семенченко. Це все в той час, коли ми (командири батальйонів - УНІАН) критикуємо керівництво МО і вимагаємо притягнути до відповідальності людей, які віддавали накази, і коли хтось каже про те, що я йду в політику. Такі чотири збіги, напевно, випадковість. Як люди «наївні» ми в це «віримо», - сказав він.

«Зараз потрібно зосередитися на тому, щоб відбити агресора, потрібно терміново створювати армію за іншими принципами, з персональною відповідальністю за свої дії, тоді ті, хто готові віддати своє життя за Батьківщину, будуть воювати. А якщо вони будуть бачити, що жертви марні, і що їх посилають у черговий котел, тоді держави не буде... На жаль, багато міністрів і воєначальників більше воюють такими способами, як прес-конференції», - поскаржився він.

Семен Семенченко також зазначив, що з усіх людей які представилися бійцями «Донбасу» і публічно розкритикували свого командира на прес-конференції в четвер, реальних бійців було тільки двоє. «Цих людей я зустрічав, буквально два дні тому, обіймав, цілував, вони тиснули мені руку. Що за цей час трапилося, і хто на них вплинув - мені невідомо», - сказав комбат.

На його думку, якщо людині щось не подобається, вона може написати заяву і піти, а «якщо вона хоче чогось іншого - збирає конференцію і, під виглядом розповіді про Іловайськ, розпочинає, разом з невідомими особами, критикувати когось».

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Коментуючи можливий «передвиборний» контекст спроб очорнити його, і власні політичні перспективи, Семенченко зазначив: «З приводу мого політичного майбутнього у нас з командирами батальйонів, з якими ми разом воювали, є консолідована позиція. По-перше, ми хочемо, щоб наша країна жила і була незалежна. По-друге, ми хочемо, щоб країна змінювалася. Ми бачимо цю мету і нам потрібні кошти для цієї мети... Зараз, замість того, щоб лежати в ліжку, я відстоюю інтереси батальйону. Формується тактична група, 200 новобранців відправляємо навчати, мені потрібно швидше створити боєздатний підрозділ з танками і БТРами і йти захищати Батьківщину. А якщо нам для досягнення нашої мети потрібно йти до парламенту, ми приймемо це рішення».