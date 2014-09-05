Покинутий підрозділ АТО вийшов з-під обстрілу без втрат
00:27, 05 вересня 2014Політика
0 0
Один з підрозділів АТО, бійці якого неодноразово скаржилися на те, що їх залишило командування, вийшли з-під численних обстрілів без втрат.
REUTERS
Про це ВВС Україна повідомило джерело в цьому підрозділі.
За словами співрозмовника, в ніч на 4 вересня туди приїздив на кілька хвилин їхній командир, а потім вдень їм надійшла команда передислокуватися.
Читайте такожКомандування залишило один з підрозділів АТО – джерело ВВС Україна
До того від керівництва підрозділу до бійців не надходило жодної інформації упродовж трьох днів. Бійців щоночі обстрілювали з установок "Град" та інших видів зброї, за свідченнями джерела - навіть забороненими касетними мінами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter