Покинутий підрозділ АТО вийшов з-під обстрілу без втрат

Про це ВВС Україна повідомило джерело в цьому підрозділі.

За словами співрозмовника, в ніч на 4 вересня туди приїздив на кілька хвилин їхній командир, а потім вдень їм надійшла команда передислокуватися.

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До того від керівництва підрозділу до бійців не надходило жодної інформації упродовж трьох днів. Бійців щоночі обстрілювали з установок "Град" та інших видів зброї, за свідченнями джерела - навіть забороненими касетними мінами.