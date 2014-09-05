Батальйон Азов почав наступ у бік Новоазовська
11:22, 05 вересня 2014Політика
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Про це повідомляється на сторінці батальйону в соцмережах.
REUTERS
На сторінці "Вконтакте" батальйон "Азов" повідомив, що армія за допомогою батальйону "Азов" з важкими боями проводить наступ в напрямку Новоазовська.
Читайте такожУ Маріуполі чути залпи важких знарядь"Боремося за кожен метр нашої землі, ситуація вкрай важка", - наголошується в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що всю ніч позиції українських бійців обстрілювалися ворожою артилерією і мінометами. На околиці Маріуполя прибули ЗСУ, армія України веде бої з окупантами.
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