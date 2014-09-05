Батальйон Азов почав наступ у бік Новоазовська

На сторінці "Вконтакте" батальйон "Азов" повідомив, що армія за допомогою батальйону "Азов" з важкими боями проводить наступ в напрямку Новоазовська.

Читайте такожУ Маріуполі чути залпи важких знарядь"Боремося за кожен метр нашої землі, ситуація вкрай важка", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що всю ніч позиції українських бійців обстрілювалися ворожою артилерією і мінометами. На околиці Маріуполя прибули ЗСУ, армія України веде бої з окупантами.