Список нових санкцій ЄС проти Росії оголосять у понеділок

Посли держав-членів Євросоюзу узгодили посилення санкцій проти Росії за її участь у війні в Україні. Ці заходи повинні бути прийняті в понеділок.

Про це передає Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхніми словами, ЄС розширить список осіб, яким заборонений в'їзд на його територію і активи яких підлягають заморожуванню, розширить обмеження на фінансування російських компаній і експорт товарів подвійного призначення.

Дія санкцій може бути призупинена, якщо угода про припинення вогню між Києвом і сепаратистами не буде порушена, і якщо Москва виведе війська з території України, сказали дипломати.

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Росія допомагає сепаратистам людьми і зброєю, а також таємно ввела війська на територію України. Москва відкидає ці звинувачення.