У разі дотримання перемир'я Євросоюз може призупинити нові санкції проти Росії - Меркель



Як передає кореспондент УНІАН, таким чином Меркель прокоментувала заяву президента України Петра Порошенка про домовленість щодо припинення вогню на Донбасі сьогодні з 18.00.

«Перемир’я - це не перемир’я, тільки тому що про це домовилися. За цим (домовленостями) мають йти інші процеси», - сказала Меркель у Ньюпорті на брифінгу після саміту НАТО.

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За її словами, після заяв усі мають переконатися, що «це перемир’я втілено, має бути перевірено, чи російські війська, якщо вони там є, виводяться, що створено буферні зони тощо».

Меркель зауважила, що у разі дотримання домовленості про припинення воєнних дій на Донбасі ЄС може призупинити дію санкцій проти РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську досягли домовленості про режим припинення вогню.

Президент України Петро Порошенко віддав наказ начальнику Генштабу ЗСУ припинити вогонь у зоні АТО, починаючи з 18.00.