​Яценюк ініціював створення ТСК для розслідування торгівлі озброєнням

17:23, 06 вересня 2014
Політика
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Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив генпрокурору і депутатам створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів торгівлі озброєнням та військовою технікою в 2004-2014 роки.

ГПУ займется расследованием фактов продажи оружия / фото УНИАН

З цією невідкладною ініціативою прем'єр виступив під час закритого засідання Верховної Ради 4 вересня, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікації секретаріату Кабінету міністрів.

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