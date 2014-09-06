​Яценюк ініціював створення ТСК для розслідування торгівлі озброєнням

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив генпрокурору і депутатам створити тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів торгівлі озброєнням та військовою технікою в 2004-2014 роки.

З цією невідкладною ініціативою прем'єр виступив під час закритого засідання Верховної Ради 4 вересня, повідомили УНІАН у департаменті інформації та комунікації секретаріату Кабінету міністрів. Читайте такожПідприємства "Укроборонпрому" переходять на тризмінний графік Читайте такожзброю і торгує

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