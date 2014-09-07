Партія Гриценко та "ДемАльянс" оголосили про об’єднання на виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час відкриття VII з'їзду політичної партії "Громадянська позиція" сьогодні в Києві сказав Гриценко.

"Ми домовилися йти спільною командою на вибори... Ми впевнені, що будемо працювати в складі фракції одним голосом", - зазначив він.

При цьому Гриценко не виключив, що залежно від того, як дві партії спрацюють на виборах і після них, може відбутися об'єднання в одну політичну силу.

Крім того, він відзначив, що під час виборчих перегонів новостворений альянс носитиме назву "Громадянська позиція (Анатолія Гриценка)".

Читайте такожНа виборах до Ради проходять партії Порошенка, Ляшка та Тимошенко - опитуванняТакож Гриценко повідомив, що спільна команда обох партій на даний момент не є в опозиції до президента Петра Порошенко, хоча, за його словами, певні дії президента залишають питання.

Читайте такожОновлені дані Київської ТВК: "ДемАльянс" проходить до Київради"В парламенті ми будемо чи не єдиною політичною силою, у якої немає жодних зобов'язань перед системою", - сказав у свою чергу Гацько.

За його словами, за такої ситуації політична сила має унікальну нагоду для започаткування майбутніх змін в країні.