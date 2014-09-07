З оточення під Іловайськом вдалося вийти 32 десантникам та винести на собі поранених - ЗМІ

З оточення з-під Іловайська змогли вийти ще 32 українських військових.

Про це Українській правді повідомили поінформовані джерела.

"Бійці-десантники завдяки допомозі журналістів змогли пройти крізь засідки і на собі витягти поранених. Станом на 20:15 вони дісталися до місця дислокації батальйону "Азов", - повідомило джерело.

Як відомо, в оточення під Іловайськом потрапили чотири бригади.

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З російськими військами була досягнута домовленість про те, що оточених під Іловайськом українців випустять, але вона не виконується, тому бійці залишають оточення час від часу невеликими групами.

31 серпня Семен Семенченко повідомив про вихід 14 бійців, також в дніпропетровський госпіталь були доставлені ще 85 поранених бійців з-під Іловайська.