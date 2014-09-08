Голова Кіровоградської ОДА подав у відставку і йде в армію

Про це він повідомив на брифінгу журналістам. "Заява знаходиться в ОДА, але її ще не підписав президент України", - повідомив він.

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До погодження з Петром Порошенко голова ОДА виконуватиме свої посадові обов'язки.

Після отримання згоди, Олександр Петік планує піти в армію і бути корисним на роботі з підняття бойового духу і тилового забезпечення.

Голова ОДА зазначив, що обласний військкомат вже взяв у нього всі необхідні документи.

Нагадаємо, 2 березня виконуючий обов'язки президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив головою Кіровоградської ОДА Олександра Петіка замість Андрія Ніколаєнка.