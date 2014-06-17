Авіаційна комендатура Повітряних Сил ЗСУ передислокована з тимчасово окупованого Криму до Кіровограду

В урочистих заходах взяли участь Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Олександр Петік, заступник командувача з логістики — начальник логістики Командування Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Володимир Шатов, начальник гарнізону полковник Ярослав Кучер, військовослужбовці авіаційної комендатури, які не зрадили присязі та повернулися з окупованого Криму.

Генерал-лейтенант Володимир Шатов відзначив, що до жовтня поточного року штат льотного та технічного персоналу авіаційної комендатури планується збільшити до двохсот осіб.

— Першочергові завдання — це створення відповідних побутових умов для військовослужбовців та членів їх родин, відновлення інфраструктури аеродрому, — розповів заступник командувача з логістики — начальник логістики Командування Повітряних Сил, — для цього планується найближчим часом провести ремонт пошкоджених ділянок злітної смуги, відновити роботу диспетчерської служби та основних об’єктів військового летовища.

Генерал-лейтенант Володимир Шатов наголосив, що однією з нагальних потреб є створення необхідних умов, щоб українські військові літаки мали можливість цілком безпечно злітати та сідати на аеродром. Крім того, необхідно забезпечити технічне обслуговування авіаційної техніки, що базуватиметься на летовищі.

Після підняття Державного прапору України голова Кіровоградської облдержадміністрації оглянув територію аеродрому, об’єкти інфраструктури та пообіцяв, що обласна влада надаватиме всебічну підтримку військовим у відновленні роботи військового аеродрому.