Турчинов продовжує призначати нових голів ОДА

Виконувач обов`язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 215/2014 звільнив Олександра Удовіченка з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації.

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Іншим своїм указом № 216/2014 Турчинов відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначив Віктора Богайчука на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Також Турчинов призначив Миколу Романчука головою Миколаївської обласної державної адміністрації замість Геннадія Ніколенка.

Іншим указом виконувач обов`язків Президента України звільнив Василя Берташа з посади голови Рівненської обласної державної адміністрації і призначив на його місце Сергія Рибачка.

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Крім того Турчинов своїм указом № 225/2014 звільнив Миколу Костяка з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. На посаду губернатора Херсонщини призначено Юрія Одарченка.

Також Турчинов своїм указом № 225/2014 звільнив Михайла Добкіна з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Добкіна звільнено відповідно до статей 112 та 118 Конституції України.

Іншим своїм указом № 224/2014 Турчинов відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначив Ігоря Балуту на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації.

Виконувач обов`язків Президента України, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов своїм указом № 221/2014 звільнив Валентина Хоптяна з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що Хоптяна звільнено відповідно до статей 112 та 118 Конституції України.

Іншим своїм указом № 222/2014 Турчинов відповідно до статей 112 та 118 Конституції України призначив Олега Сиротюка на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Іншим указом Турчинов звільнив Ігоря Яговдика з посади голови Сумської обласної державної адміністрації і на його місце призначив Володимира Шульг.

Укази оприлюднено офіційним Інтернет-представництвом В.о. Президента України.