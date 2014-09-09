Путін визнав себе стороною конфлікту - радник Президента

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив радник Президента України Юрій Луценко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Президент України вже кілька днів має можливість розмовляти з президентом Росії Володимиром Путіним. В першу чергу, це означає, що нарешті Путін визнав себе стороною конфлікту", - сказав Луценко.

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Радник президента впевнений, що зараз українська армія може взяти Донецьк і Луганськ, але для цього потрібно буде покласти тисячі життів.

"На щастя, з моменту оголошення перемир'я великих жертв немає. Нашим військовим надано наказ відповідати, якщо будуть стріляти по нас. Але в основному режим припинення вогню зберігається", - зазначив Луценко.