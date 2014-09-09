У Міноборони РФ заявляють, що їхні літаки пролітали повз, але не зближувалися з канадським фрегатом

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на офіційного представника Міноборони РФ генерал-майора Ігоря Конашенкова.

"Маршрут польоту літаків ВПС Росії проходив через район, де перебував корабель канадських ВМС "Торонто", без вчинення зближення з іноземним військовим судном", - сказав Конашенков.

Генерал-майор особливо відзначив, що "всі польоти літаків ВПС виконувалися і виконуються в суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору над нейтральними водами".

Читайте такожСпільні з НАТО навчання Sea Breeze-2014 почалися в Чорному моріРаніше міністр оборони Канади Роберт Ніколсон заявив, що літак ВПС РФ здійснив обліт фрегата "Торонто" 7 вересня.

"Він не загрожував безпеці корабля, але такі дії були надмірно провокаційними і можуть призвести до подальшого зростання ескалації напруженості, - заявив Ніколсон. - Ми разом з нашими союзниками закликаємо Росію припинити настільки безрозсудні дії".

Навчання Sea Breeze, в яких беруть участь бойові кораблі України і НАТО, почалися в Чорному морі 8 вересня.

У маневрах беруть участь канадський і іспанський фрегати "Торонто" й "Альміранте Хуан де Бурбон", а також есмінець військово-морських сил США "Росс" та французький корвет "Командант Біро". Всього в морську компоненту повинні увійти 12 кораблів і суден забезпечення, в тому числі 5 кораблів і судів від ВМС України і 2 кораблі від Державної прикордонної служби України.

Спостерігати за навчаннями будуть представники Грузії, Норвегії, Швеції та Франції.